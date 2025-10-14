/R E P R I S E --Semaine des maisons des jeunes 2025 - L'avenir de nos ados, c'est maintenant : environ la moitié des Québécois•es estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour les 12-17 ans/

MONTRÉAL, le 13 oct. 2025 /CNW/ - En marge de la 28e édition de la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ) qui se déroule du 13 au 19 octobre, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) dévoile les résultats d'un tout nouveau sondage1 sur l'importance des engagements envers les adolescent•es dans le choix électoral des Québécois•es. Il en ressort qu'environ la moitié des répondant•es estiment que le gouvernement du Québec n'en fait pas suffisamment pour les adolescent•es.

« À un an des élections provinciales, on appelle vivement le gouvernement et les partis d'opposition à ne pas oublier les ados. Ils et elles sont des citoyen•nes à part entière et doivent être considéré•es comme tel•les dans les décisions qui les concernent. Il faut se soucier de leur réalité et leur offrir des activités et des services adaptés à leurs besoins variés, ce qui passe par un financement rehaussé des maisons des jeunes (MDJ). Parce que l'avenir de nos ados, c'est maintenant qu'il faut y penser », affirme Nicholas Legault, directeur général du RMJQ.

Le sondage révèle également que les Québécois•es considèrent les efforts insuffisants pour notamment prévenir l'intimidation et aider les ados à bâtir de saines relations interpersonnelles (56 %), pour soutenir la réussite éducative des jeunes (54 %) et pour favoriser le développement des 12-17 ans et leur bien-être physique et mental (53 %). Or, ce sont tous des enjeux auxquels répondent les MDJ, qui par les actions qu'elles mettent en œuvre, ont des impacts concrets dans toutes les sphères de la vie des jeunes. Elles favorisent, entre autres, la mise en place de saines habitudes de vie, le développement de l'identité, l'inclusion et la diversité, ainsi que l'autonomie, par exemple.

____________________________ 1 Sondage Omnibus réalisé par Léger auprès de 1 006 Québécois•es âgé•es de 18 ans et plus, pour le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ). La collecte des données s'est déroulée du 5 au 7 septembre 2025. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale est de ±3,1 %, 19 fois sur 20.

Les ados d'aujourd'hui, les électeur•trices de demain

Près du tiers des Québécois•es (30 %) affirment prendre en compte les engagements des candidat•es envers les ados au moment de voter. Cette proportion atteint 38 % chez les parents d'enfants mineurs et 41 % chez les 18-34 ans.

« On souhaite que les élu•es comprennent que non seulement les citoyen•es comptent sur eux•elles pour prendre des décisions en tenant compte des intérêts des ados, mais les jeunes aussi ! Ce sont les électeur•trices de demain, et nous devons leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils et elles puissent jouer ce rôle éventuellement. C'est aujourd'hui qu'il faut donner les moyens aux MDJ et aux intervenant•es de les soutenir à la hauteur de leurs besoins afin de leur donner toutes les chances de réussir », souligne M. Legault.

Rappelons que, considérant l'approche globale mise de l'avant par les MDJ, qui comprend une multitude de champs d'intervention, il leur est difficile d'obtenir du financement, car leur mission variée ne s'inscrit pas dans une seule case, comme c'est le cas pour d'autres organismes qui travaillent plus spécifiquement. Selon le dernier budget, les 251 MDJ membres du RMJQ ont reçu en 2024-2025 un financement moyen de 184 284 $ pour leur fonctionnement global, alors que leurs besoins réels se chiffrent à plus de 736 177 $. Ce manque à gagner de plus de 551 893 $ par MDJ, soit près de 139 millions $, est tout simplement invivable.

À propos du RMJQ

Les maisons des jeunes (MDJ) accompagnent les adolescent•es dans leur parcours vers une citoyenneté critique, active et responsable. Elles offrent un lieu d'échange et de rencontre propice au développement de leur plein potentiel. Le RMJQ soutient le développement de plus de 250 maisons des jeunes à travers le Québec, représentant plus de 330 milieux de vie. En collaboration avec ses membres, il défend les droits des jeunes et les aide à développer leur pouvoir d'action, tout en leur offrant une expérience enrichissante et vivante.

Visionnez la vidéo de la SMDJ 2025 ici.

