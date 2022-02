/R E P R I S E -- Semaine des enseignantes et des enseignants 2022 - Entièrement engagés… mais pas entièrement reconnus/

QUÉBEC, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 28e Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se déroule du 6 au 12 février 2022, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) tient à remercier chaleureusement tout le personnel enseignant du Québec pour son travail remarquable auprès des élèves des écoles et des centres, malgré des conditions d'exercice qui sont particulièrement difficiles en temps de pandémie et de pénurie de personnel.

Le ministère de l'Éducation a choisi le thème « Entièrement engagés » pour souligner à juste titre le professionnalisme des enseignants. La FSE-CSQ estime cependant que l'occasion est belle pour s'assurer de valoriser les enseignants et trouver des solutions ainsi que pour revoir l'ampleur de leur tâche, qui était déjà problématique avant la pandémie et qui s'est alourdie et complexifiée depuis.

« Merci aux profs de porter encore et toujours l'école à bout de bras en ces temps difficiles. Tous les jours, ils démontrent leur engagement envers leurs élèves dans les écoles et les centres. Après avoir pris les bouchées doubles et risqué trop souvent leur santé en raison de la pandémie, il est temps que les enseignants reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent et se fassent parler de respect dans les milieux, notamment au regard de leur autonomie et de leur expertise », a rappelé Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

« Les enseignants ont démontré qu'on pouvait compter sur eux. C'est maintenant au tour du gouvernement de démontrer qu'on peut compter sur lui pour revoir les conditions de travail du personnel enseignant, afin de les rendre plus sécuritaires et plus attirantes pour la relève, certes, mais surtout afin de garder en poste celles et ceux qui croulent sous la tâche en ce moment. C'est devenu incontournable », a-t-elle ajouté.

La FSE-CSQ travaille activement depuis plus de 12 ans à valoriser les enseignants, à faire connaître et reconnaître leur expertise, leurs talents et leur passion, notamment avec sa campagne Prof, ma fierté! Elle invite la population à profiter de cette occasion pour témoigner de son appréciation aux enseignants.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Source, Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]