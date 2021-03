/R E P R I S E -- Séance d'information publique d'exo le 24 mars 2021/

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Exo annonce la tenue d'une séance d'information publique virtuelle le 24 mars à 17 heures. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et du succès de la webdiffusion des séances publiques précédentes, elle se déroulera entièrement en ligne, sur Facebook. Les détails de cette webdiffusion sont disponibles sur le site web d'exo.

La séance d'information publique du 24 mars sera l'occasion de présenter certains projets en développement et les défis qu'exo devra relever dans les prochains mois et les prochaines années. Il sera également question des enjeux liés au transport collectif durant la pandémie, notamment l'achalandage et les mesures sanitaires.

Pour assister à la diffusion en ligne de la séance d'information publique du 24 mars prochain : www.facebook.com/alloexo

Pour obtenir les modalités de la séance d'information publique du 24 mars prochain : exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

