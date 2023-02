/R E P R I S E -- SAAQclic en ligne dès le 20 février/

QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire rappeler à ses clientes et clients que dès le 20 février, ils pourront obtenir des services en ligne sécuritaires, simples d'utilisation et accessibles en tout temps sur SAAQclic. De plus, de nouveaux services seront ajoutés progressivement.

L'arrivée de SAAQclic coïncide avec l'implantation du nouveau Service d'authentification gouvernementale, conçu par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Pour accéder à SAAQclic, notre clientèle devra, dans le site Web de la SAAQ, se créer au préalable un compte en ayant en main :

son numéro d'assurance sociale;

son numéro d'assurance maladie;

son numéro de référence de permis de conduire;

son numéro d'avis de cotisation délivré par Revenu Québec au cours d'une des deux plus récentes années d'imposition.

À compter du 20 février, nous nous attendons à une grande affluence dans nos différents points de service, ce qui nous amènera possiblement à devoir prioriser certaines transactions. Nous invitons les clientes et clients devant se présenter dans les points de service à prendre rendez-vous avant de se déplacer.

Bien que SAAQclic soit disponible dès lundi, nous serons en période de rodage et notre personnel travaillera avec de nouveaux outils. Il est donc possible que nous rencontrions des périodes de ralentissement. Nous continuons donc à faire appel à la collaboration de notre clientèle.

D'ailleurs, le paiement du renouvellement du permis de conduire et de l'immatriculation par l'entremise de l'établissement financier, en ligne ou au comptoir, demeure à privilégier.

Citation :

« Cette transformation représente une amélioration majeure de l'offre de services de notre organisation. Nous remercions notre clientèle pour sa patience et sa compréhension tout au long de cet important processus de modernisation de nos services. D'autres services en ligne seront progressivement ajoutés afin de bonifier la prestation de services et de répondre encore plus aux besoins de la clientèle. »

Denis Marsolais, président-directeur général

Faits saillants :

Dès le 20 février, de nouveaux services en ligne seront progressivement accessibles dans le compte client, permettant notamment de :

consulter l'information dans son dossier client;



consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;



faire des transferts de propriété d'un particulier à un autre (véhicules de promenade);



renoncer à une classe de permis;



vérifier la validité d'un permis;



faire une autodéclaration médicale;



transmettre un rapport médical, etc.

Au besoin, Services Québec accompagnera notre clientèle pour la création de leur compte du Service d'authentification gouvernementale.

