Des assouplissements seront aussi apportés au critère concernant le diabète

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - À compter du lundi 4 décembre 2023, des milliers de personnes seront désormais admissibles au don de produits sanguins. En effet, Héma-Québec a obtenu l'autorisation de Santé Canada de retirer de sa liste de critères d'exclusion au don de produits sanguins celui qui concerne la potentielle exposition à la variante de la maladie Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).

L'historique

Pendant de nombreuses années, plusieurs établissements du sang à travers le monde, dont Héma-Québec, ont interdit le don de sang aux personnes ayant voyagé ou habité pendant les années 1980 et 1990 dans certains pays, notamment en France et au Royaume-Uni. Cette interdiction avait pour but de prévenir la transmission par transfusion de la vMCJ, plus communément appelée la « maladie de la vache folle ». Pour appliquer cette interdiction, Héma-Québec a dû refuser des milliers de donneurs potentiels.

« Après plusieurs années sans nouveaux cas, en s'appuyant sur des estimations statistiques démontrant un risque pratiquement nul de nouvel événement de transmission, les experts estiment aujourd'hui qu'il est sécuritaire de ne plus appliquer cette interdiction, a déclaré le Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et innovation à Héma-Québec. Cette abolition, qui a aussi été décidée aux États-Unis et en Australie, permettra principalement à des personnes actuellement exclues en raison de ce critère de donner des produits sanguins, à condition de satisfaire à toutes les autres conditions d'admissibilité. »

Modification au critère concernant le diabète

En même temps qu'elle modifiera son critère concernant la vMCJ, Héma-Québec modifiera aussi celui qui concerne le diabète, ce qui permettra à plus de personnes atteintes de cette maladie de donner des produits sanguins. Cette modification entrera elle aussi en vigueur le lundi 4 décembre 2023.

Héma-Québec invite donc toutes les personnes touchées par ces modifications à prendre rendez-vous pour donner du sang, du plasma ou des plaquettes!

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

www.hema-quebec.qc.ca

SOURCE Héma-Québec

Renseignements: Josée Larivée | Patrice Lavoie, Ligne médias | 514 832-0871, [email protected]