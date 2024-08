/R E P R I S E -- REPRISE DU SERVICE RÉGULIER SUR TOUTES LES LIGNES DE TRAINS D'EXO DÈS DEMAIN/

MONTRÉAL, le 25 août 2024 /CNW/ - Exo tient à informer sa clientèle et ses partenaires que le service sur les lignes de trains circulant sur les voies du CPKC, soient les lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac reprendra à compter du 26 août selon l'horaire habituel.

Le service de navettes dédiées supplémentaires sera cependant maintenu lundi afin de pallier tout enjeu qui pourrait survenir lors de la reprise du service en lien avec la priorité qui sera accordée aux trains de passager. Nous anticipons qu'il y aura de la congestion ferroviaire sur le réseau et nous souhaitons limiter au maximum les conséquences pour notre clientèle en pleine rentrée scolaire.

Les trains circulant sur le réseau du CN, les lignes 13 - Mont-Saint-Hilaire et 15 - Mascouche, continuent toujours de circuler selon l'horaire régulier.

Exo souhaite remercier les usagers du train de banlieue de leur la compréhension lors de cette importante interruption de services.

« Je souhaite remercier notre clientèle du train de banlieue de s'être adaptée rapidement lors de l'arrêt de service des lignes de train circulant sur les voies du CPKC en vigueur depuis jeudi dernier. Cette interruption de service hors de notre contrôle nous rappelle l'importance du train dans l'univers du transport collectif et nous sommes heureux de pouvoir reprendre le service régulier. » Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

