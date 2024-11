/R E P R I S E --Projet Scarabec - Le BAPE lance une bande dessinée pour s'illustrer/

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) lance le Projet Scarabec, une bande dessinée qui plonge les internautes dans l'univers coloré de Charlotte, Maxime et leurs amis préoccupés par l'arrivée d'une entreprise d'élevage de scarabées à Trois-Sommets-les-Pins.

Produit par le BAPE, cette bande dessinée originale illustre de manière ludique le déroulement d'une consultation publique et la façon dont les gens peuvent participer, s'informer et s'exprimer sur les projets qui peuvent avoir des répercussions dans leur communauté.

Projet Scarabec - Le BAPE lance une bande dessinée pour s'illustrer. Illustration de Mathieu Lampron. (Groupe CNW/Bureau d'audiences publiques sur l'environnement)

Au fil des 10 épisodes du Projet Scarabec dans lesquels s'entremêlent fiction et réalité, les internautes découvriront comment ils peuvent exercer leur droit de parole et prendre part au processus de décision susceptible de modifier leur milieu de vie en participant aux travaux du BAPE.

Dates : Du 18 au 29 novembre 2024 Heure : Tous les jours à 17 h Endroits : Page Facebook Chaîne YouTube Site Web

La bande dessinée a été développée à la manière d'une série télé avec des personnages attachants qui évoluent au fil de l'histoire. De l'annonce du Projet Scarabec jusqu'à la publication du rapport du BAPE et la décision du Conseil des ministres, les internautes accompagneront Charlotte, Maxime et leurs amis en quête d'obtenir des réponses à leurs questions et d'exprimer leur opinion. À l'instar d'une série télé, il y a une intrigue, des enjeux, de l'émotion et un peu d'humour.

Le Projet Scarabec est réalisé en collaboration avec l'illustrateur de talent, Mathieu Lampron. Le concept et le scénario ont été développés par une équipe du BAPE sous la responsabilité de la conseillère séniore en communication, Shirley Bishop.

Les épisodes du Projet Scarabec seront diffusés chaque jour du 18 au 29 novembre 2024 à 17 h sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le site Web du BAPE.

Voyez en primeur la bande-annonce du Projet Scarabec.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste.

Facebook X Linkedin

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Shirley Bishop, Conseillère séniore en communication, 581 925-0694 ou 1 800 463-4732, [email protected]