/R E P R I S E -- Projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée - L'audience publique se poursuit le 30 septembre/

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, ainsi que de Martin Lessard et Geneviève Meloche, commissaires, invite la population à s'exprimer sur le projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée à l'occasion de la deuxième partie de l'audience publique qui lui est consacrée. À noter que celle-ci a été devancée d'une journée et débutera le 30 septembre. Des séances s'ajouteront ensuite selon la participation du public.

Date : Le lundi 30 septembre 2024



Heure : 19 h



Endroit : Salles La Coulée d'or et L'Anode Le Noranda Hôtel & Spa (41, 6e Rue, Rouyn-Noranda) Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Comment participer?

Il y a plusieurs façons de donner son point de vue. Les personnes qui souhaitent résumer un mémoire ou s'exprimer verbalement en séance peuvent prendre rendez-vous avant le 16 septembre à 16 h en remplissant ce formulaire ou en téléphonant au 1 800 463-4732. Il est aussi possible de transmettre, avant le 26 septembre à midi, un mémoire, un commentaire (moins de 1 000 caractères) ou une image commentée en suivant le lien associé à chaque option ou, pour celles et ceux qui n'auraient pas accès à Internet, en envoyant le document par la poste, au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6. À explorer pour bien se préparer : la page Je donne mon point de vue et la section Participer du site Web du BAPE.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le site Web du BAPE et plusieurs documents peuvent aussi être consultés en version papier à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Pour plus d'information, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le BAPE.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

