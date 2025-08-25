/R E P R I S E -- Projet de poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV dans Lanaudière - L'audience publique se poursuit le 25 août/

QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, et de Michel Allaire, commissaire, annonce la tenue de la deuxième partie de l'audience publique sur le projet de poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV à Sainte-Julienne dans Lanaudière par Hydro-Québec le 25 août 2025 à la salle Michel-Grégoire à Sainte-Julienne.

La deuxième partie de l'audience publique est entièrement consacrée à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions formulées par des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes qui souhaitent faire connaître leur point de vue à la commission.

Date : Le 25 août 2025 Endroit : Salle Michel-Grégoire, 1408, route 125, Sainte-Julienne Aussi en direct sur le site Web du BAPE

Comment participer?

Il y a plusieurs façons de faire connaître son point de vue.

D'abord, il est possible de s'adresser à la commission lors d'une séance publique, que ce soit pour résumer un mémoire ou s'exprimer verbalement sur le projet.

Les personnes qui privilégient cette option doivent prendre rendez-vous avant le 12 août à 12 h en remplissant le formulaire Je parle à la commission ou, pour celles qui n'ont pas accès à Internet, en téléphonant au 1 800 463-4732. Il est également possible de déposer un mémoire sans le présenter en séance.

Rappelons qu'un mémoire est un document servant à exposer des préoccupations ou des opinions sur un sujet. Il permet également de développer et de préciser les arguments qui les soutiennent. La date limite pour transmettre un mémoire au BAPE est le 20 août à 12 h, soit en remplissant le formulaire Je transmets un mémoire, soit en l'acheminant par la poste, au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6.

La commission offre aussi, à celles et à ceux qui ne souhaitent ni rédiger un mémoire ni s'exprimer en séance, la possibilité de lui faire parvenir un court commentaire (moins de 1 000 caractères) ou une image commentée. Pour ce faire, il suffit de remplir les formulaires Je transmets un commentaire ou Je transmets une image commentée avant le 20 août à 12 h.

Les modalités de participation ainsi que des indications concernant la préparation d'un mémoire ou d'une intervention verbale, se trouvent dans la page Je donne mon point de vue et dans la section Participer du site Web du BAPE.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales ainsi que dans le site Web du BAPE, où les transcriptions des séances de la première partie de l'audience et les autres documents déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sont regroupés.

Les documents peuvent aussi être consultés à la Bibliothèque Gisèle-Paré au 2550, rue Eugène-Marsan à Sainte-Julienne et au bureau du BAPE au 140, Grande Allée Est, bureau 650, à Québec aux heures d'ouverture de chaque institution. Les citoyennes et les citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Elle doit remettre son rapport au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 28 novembre. Par la suite, le ministre dispose d'un délai de 15 jours pour le rendre public.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

