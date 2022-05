/R E P R I S E - PROJET DE LOI VISANT À PROMOUVOIR L'ACHAT QUÉBÉCOIS ET RESPONSABLE : UNE OPPORTUNITÉ POUR MIEUX ACHETER À L'AVANTAGE DES CONTRIBUABLES/

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Medtech Canada, l'association nationale des technologies médicales, réagit favorablement à l'adoption du projet de loi no 12, Loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics. Le texte tel qu'adopté comprend des améliorations significatives en ajoutant notamment la « recherche de la meilleure valeur dans l'intérêt public » dans les appels d'offres. C'était d'ailleurs une demande de Medtech Canada depuis plusieurs années.

« Pour promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, y compris les établissements de santé, les parlementaires se devaient de prioriser la valeur pour la sélection de biens et services plutôt que de s'en tenir qu'au prix le plus bas conforme comme critère de sélection unique. Fonder tout le processus d'acquisition sur le prix ne permet ni au gouvernement d'atteindre ses objectifs ni aux entreprises innovantes de briller par leur créativité. Qui plus est, il faut reconnaître l'impact d'une approche aussi simpliste sur la qualité et l'innovation des achats publics », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Il faut de plus saluer le fait que les parlementaires ont profité de l'étude du projet de loi pour lier la mission du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) aux principes poursuivis par la Loi sur les contrats des organismes publics. Ainsi on peut s'attendre à ce que les acquisitions réalisées par l'entremise du CAG seront mieux alignées avec les ambitions gouvernementales.

« Le projet de loi est une opportunité qu'il ne faut pas manquer de donner aux organismes publics les moyens de concrétiser les objectifs de la Stratégie gouvernementale des marchés publics, ainsi que de la Stratégie québécoise des sciences de la vie », ajoute M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

À brève échéance, Medtech Canada entend saisir toutes les opportunités pour améliorer les pratiques et les règlements qui découleront de ces modifications législatives, et contribuer à faire du gouvernement du Québec un meilleur acheteur.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

