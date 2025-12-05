OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de la réunion intérimaire de son conseil d'administration, Producteurs alimentaires du Canada (PAC) a annoncé la nomination de Mme Isabelle Bergeron, directrice de l'approvisionnement chez Fleury Michon America, de M. Marko Dzeletovich, fondateur et chef de la direction de Coldbox Builders, ainsi que de M. Stephen Eckert, président d'Eckert Machines.

« Producteurs alimentaires du Canada demeure déterminée à soutenir la croissance et la prospérité des entreprises alimentaires canadiennes, de même que celles de leurs partenaires dans l'ensemble de la chaîne de valeur. La nomination récente de Mme Bergeron, de M. Dzeletovich et de M. Eckert survient à un moment clé pour notre industrie, alors que nous diversifions nos marchés d'exportation et augmentons notre capacité au pays. Ces nouveaux administrateurs incarnent la tradition de leadership de PAC et illustrent son engagement à collaborer avec les entrepreneurs qui ont créé et qui dirigent certaines des marques les plus reconnues au Canada. Dans plusieurs cas, il s'agit d'entreprises familiales multigénérationnelles et membres de PAC », a affirmé Denise Allen, présidente et chef de la direction de PAC.

M. Irv Teper, cofondateur et chef de la direction de Concord Premium Meats (Marc Angelo Brands), directeur général de Premium Brands Holdings LP et président du conseil d'administration de PAC, a déclaré : « PAC continue de mobiliser toutes les parties prenantes de l'économie alimentaire canadienne avec l'objectif commun d'accroître les investissements et d'améliorer la compétitivité. Les nominations à notre conseil d'administration témoignent de notre engagement continu à offrir des produits de qualité supérieure au Canada. »

Isabelle Bergeron est une dirigeante d'expérience spécialisée en gestion de produits alimentaires dans les secteurs du commerce de détail, de la distribution et de la production industrielle. Forte de plus de vingt-cinq années d'expertise, elle a commencé sa carrière chez Loblaws en gestion de catégories et a occupé divers rôles clés en distribution et production alimentaires, notamment à titre d'acheteuse, de gestionnaire de produits et de directrice des ventes. Elle est actuellement directrice de l'approvisionnement chez Fleury Michon America où elle dirige les stratégies d'approvisionnement et leur efficacité.

Depuis plus de vingt ans, Marko Dzeletovich dirige Coldbox Builders Inc. avec une mission claire, soit de concevoir et de construire les installations environnementales contrôlées les plus rentables au monde afin d'aider les entreprises alimentaires et pharmaceutiques à faire croître leurs activités. À titre de fondateur et chef de la direction, Marko a transformé une petite entreprise établie à Burlington en un chef de file du modèle planification-conception-construction, au service d'une clientèle allant de producteurs agricoles dans des pays en développement jusqu'à des entreprises du classement Fortune 500 comme Sysco Foods, FedEx, UPS, McKesson, General Mills, Costco et Amazon, ainsi que de sociétés nationales et internationales telles que Congebec, Americold, Lineage Logistics, The Chefs' Warehouse, Flanagan's Foodservice, Starbucks, UNFI et Premium Brands.

Eckert Machines est un fournisseur d'équipements pour la préparation post-récolte des fruits, des légumes, des pommes de terre et des produits alimentaires spécialisés. Stephen Eckert représente la troisième génération à se joindre à cette entreprise familiale, qu'il intègre en 2004 comme agent technico-commercial et technicien de service. Après plusieurs années passées sur le terrain à s'assurer que les équipements répondent aux attentes des producteurs, il devient directeur des ventes en 2010, recrutant de nouveaux fournisseurs pour soutenir la croissance du marché des produits frais et prêts-à-manger canadiens. Spécialisé dans le développement de lignes de procédé et dans la résolution de problèmes de procédé, il accède à la présidence de l'entreprise en 2020.

À propos de Producteurs alimentaires du Canada

Producteurs alimentaires du Canada (PAC) est une association nationale qui représente des entreprises canadiennes du secteur alimentaire qui transforment les produits agricoles et les commercialisent sur les marchés du détail et des services alimentaires, tant au pays qu'à l'international. PAC a pour mission de soutenir la croissance d'un secteur agroalimentaire canadien dynamique et sécuritaire, ainsi que le bien-être des consommateurs.

