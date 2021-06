/R E P R I S E -- Offre de service à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada/

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux sur les réseaux de transport régulier par autobus, par train et de transport adapté seront offerts à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada. Nous invitons la clientèle à planifier ses déplacements.

Pour plus d'informations et pour connaître les options de transport lors des journées fériées, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application Chrono.

Horaires des autobus :

Jeudi 24 juin

Tous les secteurs Horaire du samedi Navette d'atténuation REM Horaire du samedi

Vendredi 25 juin

Tous les secteurs Horaire réduit Navette d'atténuation REM Horaire régulier

Jeudi 1er juillet

Tous les secteurs Horaire réduit Navette d'atténuation REM Horaire régulier

Vendredi 2 juillet

Tous les secteurs Horaire réduit Navette d'atténuation REM Horaire régulier

Horaires des trains :

Jeudi 24 juin et jeudi 1er juillet

exo1 Vaudreuil-Hudson Service du dimanche exo2 Saint-Jérôme Service de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service

Vendredi 25 juin et vendredi 2 juillet

exo1 Vaudreuil-Hudson Horaire régulier exo2 Saint-Jérôme Horaire régulier exo3 Mont-Saint-Hilaire Horaire régulier exo4 Candiac Horaire régulier exo5 Mascouche Horaire régulier

Horaires du transport adapté :

24 juin et 1er juillet

Tous les services Horaires réguliers conservés sur demande Centre d'appel Ouvert selon l'horaire du vendredi et samedi

