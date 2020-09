/R E P R I S E -- Nouveau - La première partie de l'audience publique se tiendra en mode numérique uniquement/

Considérant les récents changements de la situation entourant la COVID-19 et les mesures applicables, la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) préfère ne pas tenir de rassemblement et éviter les déplacements d'une zone à l'autre. Les séances publiques de cette audience se tiendront donc en direct sur le site Web du BAPE et sur sa page Facebook. Elles se poursuivront les jours suivants, selon les besoins du public et de la commission.

Elles seront webdiffusées en direct et disponibles en différé par la suite.

Date : À compter du lundi 28 septembre 2020





Heure : 19 h





En ligne : https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/



https://www.facebook.com/BAPEquebec/

En présence de l'initiateur du projet et des personnes-ressources convoquées dans le but de répondre aux questions de la commission et des participants, la première partie de l'audience permettra à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de mettre en lumière tous ses aspects.

LES OPTIONS POUR POSER VOS QUESTIONS

Toute personne intéressée pourra poser ses questions en direct devant la commission par téléphone ou par vidéoconférence. Il sera possible de le faire en s'inscrivant au registre dans le site Web du BAPE et par téléphone au 1 800 463-4732. Vous pourrez poser vos questions directement à la commission au moment des séances publiques. Vous devrez, pour ce faire, vous inscrire en complétant le formulaire qui sera disponible le 28 septembre prochain à compter de 19 h dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca.

Vous pouvez également soumettre vos questions par écrit à la commission avec le formulaire électronique prévu à cette fin jusqu'au 30 septembre 2020. La commission les examinera et pourra les poser à l'initiateur et aux personnes-ressources lors de l'audience.

HORAIRE DES SÉANCES THÉMATIQUES

La commission remercie les personnes qui ont répondu à la consultation en ligne qui a eu lieu du 2 au 14 septembre 2020. À partir de son analyse et des résultats de cette consultation, la commission a déterminé les séances thématiques suivantes :



À compter de 13 h 30 À compter de 19 h Le lundi

28 septembre 2020 - La justification des besoins d'enfouissement du projet Le mardi

29 septembre 2020 Les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques en lien avec le projet Les effets sur la santé (la qualité de l'air et de l'eau) La gestion et l'exploitation du projet (odeurs, bruit émis, circulation, etc.) L'intégration du projet dans son milieu d'insertion et la fermeture du site

La liste des thèmes est non-exclusive et établie de façon à assigner les bonnes ressources au bon moment pour répondre du mieux possible aux questions du public et de la commission. D'autres sujets pourront toutefois être abordés selon les questions des participants.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Sophie-Anne Tremblay, Conseillère en communication, 581 925-0689 ou 1 800 463-4732, [email protected]

Liens connexes

http://www.bape.gouv.qc.ca/