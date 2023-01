/R E P R I S E - Mesure d'assistance : le Curateur public du Québec offre un nouvel outil pour aider un proche/

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de faire découvrir la mesure d'assistance à la population québécoise, le Curateur public du Québec lance une importante campagne publicitaire.

La campagne publicitaire vise à faire découvrir la mesure d’assistance. (Groupe CNW/Curateur public du Québec)

La mesure d'assistance est une nouvelle façon d'accompagner une personne qui souhaite être aidée ou conseillée pour prendre des décisions, gérer ses biens ou exercer ses droits. Aux proches qui, quotidiennement, font de nombreux gestes pour épauler une personne qui éprouve certaines difficultés, la mesure d'assistance offre une reconnaissance officielle. Cette reconnaissance leur évite d'avoir à transmettre chaque fois des autorisations aux entreprises, institutions financières, professionnels, ministères et organismes.

Les personnes qui vivent des difficultés, quelles qu'elles soient (perte d'autonomie attribuable au vieillissement, déficience intellectuelle légère, limitation visuelle, auditive ou motrice, barrière linguistique, etc.), peuvent choisir elles-mêmes leur assistant et conservent le plein contrôle sur leurs décisions. L'assistant qu'elles ont choisi, une fois reconnu par le Curateur public, agit comme intermédiaire et peut communiquer, transmettre ou recueillir des informations au nom de la personne qu'il assiste, afin de la soutenir dans ses diverses démarches, notamment auprès d'un médecin, d'un comptable, d'un conseiller financier ou d'un fournisseur de services de téléphonie ou de câblodistribution.

La mesure d'assistance est disponible dès maintenant. Pour en bénéficier, la personne qui souhaite être aidée et son futur assistant doivent remplir le formulaire du Curateur public (en ligne ou papier) ou encore consulter un notaire ou un avocat accrédité. Peu importe le moyen choisi, le processus de reconnaissance de l'assistant est effectué par le Curateur public. Une fois reconnu, l'assistant est inscrit dans un registre public accessible par les tiers, qui permet de vérifier l'identité de l'assistant. La mesure est valide pour trois ans, mais la personne assistée peut y mettre fin en tout temps.

Citations :

« La mesure d'assistance a été créée dans la foulée de l'entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité le 1er novembre 2022. Le Curateur public a été à l'écoute des besoins de ses partenaires qui souhaitaient davantage de légitimité pour ceux qui agissent en soutien à des proches. Il s'agit d'une mesure sécuritaire et humaine pour ceux qui vivent une difficulté. »

- Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable du Curateur public du Québec

« La mesure d'assistance donne aux proches une vraie capacité d'agir. Elle préserve également l'autonomie et respecte les volontés et préférences de ceux qui ont parfois besoin d'un coup de main pour exercer leurs droits ou prendre des décisions éclairées. Dans certains cas, la mesure d'assistance pourra éviter la mise en place d'une mesure de protection plus contraignante. Nous sommes très fiers de cet outil novateur qui facilite l'engagement de nombreux Québécois. »

- Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

Faits saillants :

La mesure d'assistance ne nécessite pas l'intervention du tribunal;

Aucune évaluation médicale ou psychosociale n'est nécessaire;

La demande est sans frais, si elle est faite auprès du Curateur public;

La personne souhaitant être assistée désigne elle-même son assistant (possibilité de nommer deux assistants);

La mesure d'assistance est sécuritaire (vérification des antécédents judiciaires, proches informés de la démarche entamée par la personne souhaitant de l'assistance, etc.);

Le nom de l'assistant est inscrit dans un registre public;

L'assistant ne peut prendre de décisions pour la personne assistée ni signer pour elle.

Faits saillants de la campagne :

En cours du 30 janvier au 20 mars 2023;

Déployée à la télévision, dans les médias imprimés et sur le Web;

Différentes façons de s'informer :

Québec.ca/nouvelle-mesure-assistance



Webinaires gratuits Tout savoir sur la mesure d'assistance



Ligne sans frais 1 844 LECURATEUR (532-8728)

Le Curateur public du Québec sur les médias sociaux :

Twitter Facebook

SOURCE Curateur public du Québec

Renseignements: Pour information ou demande d'entrevue : Nathalie Gilbert, Coordonnatrice des relations publiques et médiatiques, Direction des communications, Curateur public du Québec, Téléphone : 514 704-6298, Courriel : [email protected]