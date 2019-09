/R E P R I S E -- Marche pour le climat : reprise du service d'autobus d'exo vers le centre-ville à compter de samedi matin/

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exo informe sa clientèle que le service sur les lignes d'autobus d'exo desservant le centre-ville de Montréal reprendra selon l'horaire normal et les trajets habituels à compter de samedi matin, le 28 septembre. En effet, la redirection des lignes d'autobus desservant le centre-ville de Montréal vers les terminus Angrignon et Longueuil, prévue dans le cadre de la marche pour le climat s'étant tenue aujourd'hui, sera terminée à la fin des opérations ce vendredi soir.

Exo tient à remercier ses clients pour leur collaboration et leur patience dans le contexte de cette perturbation importante de ses opérations. Exo tient également à souligner le travail des équipes sur le terrain, dont le travail et le dévouement ont assuré le bon déroulement des opérations.

