/R E P R I S E -- Marche pour le climat : Perturbations à prévoir sur l'ensemble du réseau Exo dès vendredi midi/

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exo souhaite informer sa clientèle qu'en raison de la marche pour le climat du 27 septembre, toutes les lignes d'autobus de la couronne sud desservant les terminus Mansfield et Centre-Ville seront redirigées vers les terminus Longueuil et Angrignon à compter de 11 h le vendredi 27 septembre.

Le service des 6 lignes de train sera quant à lui assuré comme à l'habitude et constituera une excellente alternative pour se déplacer entre Montréal et les couronnes.

Tel qu'annoncé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), tous les services de transport collectif de la région métropolitaine, dont le transport adapté, seront offerts gratuitement toute la journée du 27 septembre 2019.

Voici la liste, par secteur, des lignes d'autobus concernées :





Chambly-Richelieu-Carignan

Lignes

301, 302, 400, 500 et 600 Porte 28 du terminus Longueuil à compter de 11 h Ligne 401 Les départs entre 11 h et 15 h s'effectueront à la porte 28 du terminus Longueuil.

Les départs entre 15 h et 19 h s'effectueront à partir du terminus Panama, aux heures prévues à l'horaire régulier.

Haut-Saint-Laurent

Ligne 111 Quai 18 du terminus Angrignon à compter de 11 h

Le Richelain



Lignes 321 et 341 Porte 23 du terminus Longueuil à compter de 11 h Lignes 123, 340, 343 Porte 21 du terminus Longueuil à compter de 11 h Lignes 123, 124, 132 Ces services seront annulés à compter de 11 h. Les clients devront se rendre au terminus Longueuil et emprunter les lignes 341 ou 343. Des correspondances seront ensuite possibles avec les lignes 22, 23 (La Prairie) ou 32 (Candiac). Ligne 23 Le trajet sera légèrement modifié pour accommoder les clients de la ligne 123.

Rousillon



Lignes 100 et 130 Quai 19 du terminus Angrignon à compter de 11 h Lignes 115 et 200 Quai 20 du terminus Angrignon à compter de 11 h Ligne 210 Porte 20 du terminus Longueuil à compter de 11 h

Sainte-Julie



Lignes 325, 330, 350 et 600 Porte 20 du terminus Longueuil à compter de 11 h

Sud-Ouest



Ligne 28 Quai 16 du terminus Angrignon à compter de 11 h Ligne 98 Quai 20 du terminus Angrignon à compter de 11 h

Vallée du Richelieu



Lignes 200, 201 et 300 Porte 31 du terminus Longueuil à compter de 11 h

