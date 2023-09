/R E P R I S E -- Manifestation de la fête du travail/

MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Pour une quatrième année consécutive, les militantes et les militants de plusieurs organisations syndicales et communautaires de la région de Montréal se donnent rendez-vous à l'occasion de la fête du Travail. Dans un contexte d'inflation sans précédent, d'attaques de la CAQ et de montée des grèves et luttes ouvrières, la manifestation appelle à raviver les traditions du syndicalisme de combat. Elle appelle également à la lutte contre le système capitaliste et la pauvreté, les inégalités, l'exploitation et la destruction de l'environnement qu'il engendre.

Cette année, les organisations ciblent l'enjeu de l'inflation qui appauvrit les travailleur.ses. Les salaires bas ne permettent pas de combattre l'inflation et d'assurer les besoins de base. Les entreprises profitent du contexte pour augmenter les prix sur le dos des salarié.es. Seule solution : la lutte! Pour Manuel Viens de La Riposte syndicale ces enjeux sont liés au système dans son ensemble : « Le système capitaliste est en crise, et le patronat veut nous faire payer pour elle : soit on paye par l'inflation, soit on paye par la hausse des taux d'intérêts, ou encore la récession et l'austérité. Si le capitalisme n'est pas capable d'offrir autre chose, alors c'est le système qui doit partir. »

De son côté, Fanny Labelle du Mouvement Action-Chômage de Montréal rappelle : « Les chômeurs et chômeuses sont toujours à 55% de leur revenu en cas de perte d'emploi. Les gens nous appellent parce qu'ils vont perdre leur logement ou ont de la misère à subvenir à leur besoin de base! » Augmenter les salaires, c'est une nécessité. Plus les salaires seront décents, moins les chômeur.ses feront face à une descente à pic vers la pauvreté. Le MAC de Montréal rappelle qu'une augmentation du taux de prestation à 70% est également impérative!

Les organisations lancent également un appel à la solidarité pour toutes les luttes ouvrières qui se déroulent en ce moment. Cet automne, la lutte du Front commun et des travailleur.ses du secteur public en général sera à soutenir alors que les différentes centrales syndicales et leurs membres lutteront pour des conditions salariales et de travail décentes, mais aussi pour le maintien des services publics menacés par le gouvernement actuel. Selon Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN. « Les réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux jouent un rôle essentiel pour la redistribution de la richesse et la lutte contre les inégalités. Le gouvernement doit respecter les travailleuses et travailleurs de ces réseaux en leur donnant des conditions de travail à la hauteur de leurs responsabilités et de l'importance sociale de leur travail. »

Le thème pour transition écologique juste est désormais incontournable et est une importante revendication des luttes syndicales. « Les impacts des changements climatiques se font sentir de plus en plus sur les travailleurs et les travailleuses. On doit se faire entendre, car nous faisons partie de la solution et que cette lutte concerne tout le monde. On doit accélérer la cadence. » affirme Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain.

Alors que les attaques aux travailleur.ses se multiplient, il est nécessaire de se rappeler que seule la lutte paie et que la solidarité est essentielle! Joignez-vous à nous!



Manifestation pour la fête du Travail

4 septembre à 13h30

Devant le bureau du Premier Ministre (770 Rue Sherbrooke Ouest)

Liste des organisations qui endossent l'événement :

- MAC de Montréal

- Conseil central du Montréal métropolitain - CSN

- La Riposte syndicale

- STTP

- STTP Section de Montréal

- SEMB-SAQ

- STT Oasis animation

- Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

- Game workers united Montréal

- SCFP5454

- Hoodstock

- Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

- SPSS-FIQ Centre sud

- Comité chômage de l'Est de Montréal

- AMUSE McGill

- AGSEM-AÉÉDEM

- Alliance des professeures et professeurs de montréal

- SÉTUE UQAM

- CREW Union

