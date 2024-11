/R E P R I S E -- LOGER + : La Ville de Montréal lance une campagne d'information pour protéger les locataires/

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - En réponse à la situation critique que vivent de nombreux locataires face aux avis d'éviction ou de reprise de logement, la Ville de Montréal déploie une campagne d'information visant à mieux informer les locataires sur leurs droits et les ressources disponibles.

Depuis le 6 juin 2024, une nouvelle réglementation interdit aux propriétaires d'émettre des avis d'éviction pour des travaux de subdivision, d'agrandissement ou de changement d'affectation des lieux. Ce moratoire, imposé par le gouvernement du Québec, sera en vigueur jusqu'en 2027. Il est donc crucial que les locataires connaissent leurs droits et sachent qu'ils sont protégés par la loi contre de telles évictions.

La Ville de Montréal encourage tous les locataires à consulter la page Logement : aide et conseils pour obtenir des informations détaillées sur leurs droits et les démarches à suivre en cas d'avis d'éviction ou de reprise de logement. Il est également rappelé aux propriétaires de respecter les règles en matière de droit du logement et de contribuer à un environnement résidentiel équitable et respectueux.

Les locataires peuvent également se tourner vers les organismes de défense des droits des locataires, tels que les comités logement de leur quartier, pour obtenir de l'aide et des conseils. Pour trouver le comité logement de votre quartier, visitez le site du RCLALQ.

« La protection des droits des locataires est une priorité pour notre administration. Nous voulons nous assurer que chaque locataire à Montréal soit bien informé et soutenu face aux pratiques abusives. Cette campagne offre un soutien concret aux locataires afin de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion dans la ville. Ne restez pas seuls face à une situation d'éviction ou de reprise de logement. Informez-vous et faites valoir vos droits pour une meilleure protection et un soutien adéquat », a souligné le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

