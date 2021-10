/R E P R I S E -- Les Producteurs de grains sollicitent la tenue d'un sommet sur la compétitivité/

LONGUEUIL, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) sollicitent les gouvernements fédéral et provincial afin que soit tenu un sommet sur la compétitivité du secteur des grains. Les PGQ invitent ainsi les représentants des différents paliers de gouvernement à y coordonner une série d'actions pour relever les défis importants du secteur et pour pallier le manque de soutien financier aux agriculteurs.

« Depuis des années les PGQ dénoncent le manque de soutien et d'investissement dans le domaine de l'agroalimentaire, particulièrement en agroenvironnement. Les producteurs continuent de moderniser leurs pratiques et être encore plus écoresponsables, mais on se bute invariablement à l'obligation de compétitivité sur un marché agroalimentaire national et international où l'on retrouve des concurrents lourdement subventionnés et qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes économiques et environnementales. Les gouvernements québécois et canadien doivent tenir compte des conclusions tirées dans l'Étude sur la compétitivité des producteurs de grains » explique M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ soulignent du même coup que les constats de l'Étude sur la compétitivité des producteurs de grains du Québec, commandée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, abondent dans le même sens : les Québécois reçoivent un soutien au revenu et à l'agroenvironnement inférieur à leurs concurrents européens et américains.. En contexte de début de mandat au Parlement canadien et d'inauguration d'une nouvelle session parlementaire à l'Assemblée nationale, l'occasion est idéale pour les deux gouvernements de lancer un message fort à l'ensemble du secteur des grains.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

