/R E P R I S E -- LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC DÉPLORENT L'ABSENCE DE L'AGRICULTURE COMME SUJET ABORDÉ AU DÉBAT DES CHEFS/

LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du débat des chefs de jeudi, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) déplorent l'absence de l'agriculture des sujets abordés par les cinq candidats en lice pour devenir le prochain chef du gouvernement. Alors que la lutte à l'inflation et aux pénuries diverses a été abordée à maintes reprises par le secteur agricole et les médias, le soutien à l'agriculture comme solution à cet enjeu a brillé par son absence. Cela ne peut se reproduire lors du second, car les conséquences de l'inaction du prochain gouvernement seront lourdes de répercussions pour les 42 000 agriculteurs québécois.

« Les Producteurs de grains du Québec demandent une fois de plus aux cinq partis en lice de s'engager formellement à soutenir les producteurs de grains et à améliorer la compétitivité du secteur. Nous sommes 9 500 agriculteurs qui dédient leur vie à nourrir directement et indirectement les Québécois, en plus de créer des biens d'exportation qui améliorent la balance commerciale de la nation au quotidien. Or, nous sommes toujours en attente de mesures à la hauteur des ambitions pour soutenir les producteurs de grains, malgré les discussions avec les intervenants du secteur. Nous sommes, en termes relatifs, encore très loin du compte des besoins réels et des investissements dont bénéficient nos compétiteurs supérieurement subventionnés, ce qui nous disqualifie du jeu de la concurrence », déclare le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

« La planète entière s'inquiète de la production alimentaire. Les défis qui se posent à notre industrie sont très imposants. Nous avons besoin plus que jamais d'un vrai partenariat entre l'État québécois et les producteurs de grains incluant des gestes concrets et des investissements conséquents pour faire face à l'inflation, à la lutte aux changements climatiques et au problème d'accès aux intrants. Tout cela est parfaitement réalisable avec le concours du prochain gouvernement, et nous continuons d'espérer que celui-ci saura intervenir en ce sens. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas passer sous silence le sujet de l'agriculture lors du deuxième débat des chefs », conclut M. Overbeek.

Dans le cadre des élections québécoises, les PGQ formulent ainsi trois grandes demandes aux partis politiques aspirant à gouverner le Québec, soit :

Reconnaître l'apport économique majeur, les besoins spécifiques et les fortes attentes sociétales à l'égard de la production de grains et, en ce sens, améliorer le soutien économique de base, notamment pour faire face aux nombreux imprévus du marché, de l'environnement et de la situation internationale;



Apporter un soutien financier amélioré aux producteurs agricoles qui ont déjà implanté des pratiques agroenvironnementales porteuses et qui favorisent le maintien et l'implantation de ces pratiques dans le temps, notamment par un soutien agroenvironnemental accru et une meilleure rétribution de leurs efforts en ce sens;



Vous engager formellement à poser des gestes en ce sens promptement, sans attendre l'intervention du gouvernement fédéral pour agir.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

NOTE : Notre organisme est non partisan. La présente communication se veut un exposé général d'attentes et de priorités, dans le contexte de la campagne électorale québécoise de 2022, et elle s'adresse indistinctement à tous les partis politiques et candidats. Elle ne favorise ni ne défavorise l'élection, le programme, la politique, les mesures favorisées ou combattues ni les actes accomplis ou proposés par aucun parti politique ni candidat.

