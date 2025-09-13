/R E P R I S E --Les loyers explosent et la CAQ met le feu aux poudres/

Les locataires de partout au Québec manifestent pour le droit au logement

MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organisent des actions et des manifestations partout à travers le Québec pour souligner l'imminent dépôt d'une pétition signée par plus de 12 500 personnes demandant la mise en place de mesures assurant un réel contrôle de loyer au Québec ainsi que le rejet du projet de règlement modifiant le calcul des augmentations de loyer déposé cette année par l'ex-ministre de l'Habitation France-Élaine Duranceau.

Quoi : Actions dérangeantes et manifestations

Date : Du vendredi 12 au lundi 15 septembre 2025

Heure et lieux :

Montréal : 13 septembre à la station Place-Saint-Henri (discours à compter de 14h00; début de la manifestation à 14h30)

13 septembre à la station Place-Saint-Henri (discours à compter de 14h00; début de la manifestation à 14h30) Amos : 13 septembre à 12h devant les bureaux de Suzanne Blais (259, 1 ere Av. Ouest)

13 septembre à 12h devant les bureaux de (259, 1 Av. Ouest) Rouyn-Noranda : 13 septembre à 12h devant les bureaux de Daniel Bernard (170, Av. Principale)

13 septembre à 12h devant les bureaux de (170, Av. Principale) Sainte-Adèle : 13 septembre à 12h à la Place des Citoyens (999, Boul. De Sainte-Adèle)

13 septembre à 12h à la Place des Citoyens (999, Boul. De Sainte-Adèle) Joliette : 15 septembre à 10h au TAL de Joliette (430, Rue De Lanaudière)

Information complémentaire :

Projet de règlement déposé en avril 2025 : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2025F/85487.pdf

Projet de règlement déposé en septembre 2025 : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2025F/86307.pdf

Pétition lancée par le RCLALQ le 31 mai 2025 : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-11517/index.html

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements et demandes d'entrevue : National : Eloïse Bolduc (français), Noémie Beauvais (anglais), RCLALQ, (514) 781-2220; Amos et Rouyn-Noranda: Marc-André Larose (819) 290-7772; Sainte-Adèle : Louis-Philippe Dupuy (354) 999-3244