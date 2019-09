/R E P R I S E -- Les investissements dans la fonction publique, un moteur pour l'économie canadienne ?/

Transition écologique

Ces retombées sont encore plus grandes dans les régions dont l'économie est peu diversifiée. « L'argent dépensé dans la fonction publique a des impacts plus grands sur l'emploi et le PIB dans les provinces qui ont une plus faible diversité industrielle, analyse M. Desrochers. D'un point de vue économique, investir dans ces provinces permettrait d'augmenter leur résilience et pourrait faire partie d'une stratégie de transition hors des énergies fossiles. »

Femmes et marché du travail

Enfin, le secteur public, qui engage plus de 63 % de femmes, offre des emplois de meilleure qualité que la moyenne. « La présence d'une fonction publique forte contribue à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail », conclut ainsi Bertrand Schepper.

