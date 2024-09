/R E P R I S E -- Les députés de la CAQ unanimes sur la décision de couper drastiquement dans le budget des cégeps et universités/

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les élus de l'Assemblée nationale ont débattu, cette semaine, une motion présentée par Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, dénonçant les coupes soudaines et drastiques imposées par le gouvernement caquiste aux établissements d'enseignement supérieur. Les députés de la CAQ ont voté unanimement contre la motion, cautionnant ainsi les répercussions que ces coupes pourraient avoir sur l'achat de matériel pédagogique et, par conséquent, mettre en péril la réussite scolaire.

La députée libérale de Mont-Royal-Outremont estime que la CAQ tente de réparer ses erreurs budgétaires sur le dos des cégeps et universités en leur imposant des coupes importantes qui les priveront de travaux d'entretien essentiels au bien-être et à la sécurité des étudiants et de tout le personnel.

De plus, Mme Setlakwe craint que les dommages de ce choix politique de la CAQ ne se limitent pas aux travaux d'infrastructures, mais également, et plus inquiétant encore, à l'achat de matériel essentiel à la réussite académique. Sa motion somme d'ailleurs le gouvernement caquiste de travailler de concert avec les établissements d'enseignement supérieur afin de permettre les achats de matériel pédagogique nécessaires et de réaliser les travaux requis dans les meilleurs délais afin de pallier la vétusté grandissante du parc immobilier du réseau de l'enseignement supérieur et de combler les besoins en espaces futurs.

« Nos cégeps et universités ne doivent pas faire les frais de la gestion négligente des finances publiques de la part de la CAQ. On ne peut pas résorber un déficit budgétaire record en sacrifiant le futur du réseau de l'enseignement supérieur et de notre jeunesse. Les députés caquistes sont les seuls à trouver qu'il s'agit d'une bonne idée, d'une solution éclairée. À preuve, ils ont tous voté contre notre motion qui dénonce cette décision de sabrer de façon irresponsable dans le budget des établissements d'enseignement supérieur. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]