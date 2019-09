/R E P R I S E -- Les candidats électoraux à la rencontre des résidents du Plateau lors de l'assemblée citoyenne de démocratie participative À nous le Plateau !/

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Avec la tenue d'une élection municipale partielle pour la mairie du Plateau-Mont-Royal et d'une élection fédérale générale, les citoyens et citoyennes ont conjugué leurs efforts avec les groupes communautaires du quartier pour tenir une assemblée citoyenne ouverte au public qui aura lieu le samedi 28 septembre de 10h à 17h au Resto Plateau, 4450 rue Saint-Hubert à Montréal.

Inspiré par la tradition de démocratie participative des town meetings du Vermont et des forums ouverts, À nous le Plateau! encouragera l'échange sur des thèmes qui auront étés déterminés par les participants durant l'assemblée. Les candidat.e.s électoraux (municipaux et fédéraux) et les élu.e.s (scolaires, municipaux et provinciaux) seront invités à prendre part à cet exercice démocratique, en écoutant et en répondant aux enjeux et aux propositions des participants.

Avec cet événement, les organisateurs souhaitent créer un espace d'échange qui ne se limite pas à un rendez-vous électoral aux quatre ans et qui réunit en un seul lieu tous les paliers politiques.

"Cette initiative représente l'occasion rêvée pour le communautaire et les citoyen.ne.s de se rapprocher les uns des autres au moment même où le besoin d'interdépendance entre les citoyens et les différents paliers politiques se fait le plus ressentir, notamment avec les enjeux qui touchent l'environnement, l'habitation et la mobilité", selon Nathan McDonnell, membre du Comité des citoyens de Milton Parc et co-organisateur de l'événement.

Pour plus d'information : www.anousleplateau.org/

Renseignements: Karine Hébert, coordonnatrice de la CDC-ASGP (volet communautaire), Bureau : (514) 528-8656, Cellulaire : (514) 824-6415, coordination@asgp.qc.ca; Claudia Leduc, citoyenne du Plateau-Mont-Royal (volet citoyen.ne.s), Cellulaire : (514) 660-3896, clo.leduc@gmail.com