/R E P R I S E -- Le RAPLIQ n'est jamais allé encore si loin avec sa journée élégante, culturelle, inédite, sans voile, sans fausse pudeur…/

« À bas les barrières, brisons les tabous! »

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de près de trois ans de rencontres virtuelles, tant politiques que d'ateliers et de formations auprès de ses membres et de gestionnaires d'entreprises, le RAPLIQ présente cette journée tout à fait audacieuse, sans scrupules et ose présenter quelques-unes de ses revendications aux élu.es provinciaux et municipaux, dont plusieurs seront sur place.

Ainsi, dans le cadre de la « Journée internationale des personnes handicapées », d'un premier envol, ces revendications seront présentées par la présidente du comité sur la langue française de Montréal, la très charismatique Madame Louise Harel, marraine de l'évènement qui lira un texte revendicateur et militant et qui se classera dans une approche culturelle et activiste, la 2e édition de la « Dictée de l'accessibilité » du RAPLIQ, ayant pour titre « Je me souviens qu'on nous a oublié.es ». Plusieurs élu.es, plusieurs gestionnaires d'entreprises et autant de personnes en situation de handicap que des sympathisant.es se sont déjà inscrit.es à la « Dictée ». Celle-ci débutera à 10h30.

Suivra un dîner offert par le RAPLIQ, vers midi, auquel participeront les élu.es et tout de suite après le dîner, une conférence-panel sur l'assistance sexuelle : (voir invitation jointe au communiqué de presse.

Le RAPLIQ prendra position sur cet enjeu sociétal si important, mais totalement ignoré au Québec. Pour mettre la table, voici nos panelistes, lesquel.les auront comme modératrice la très expérimentée et colorée, Me Michèle Turenne : Mme Sandra Wesley, directrice générale de « Stella, l'amie de Maimie », organisme oeuvrant en défense des travailleuses du sexe, M. Daniel Gonzalez, sexologue, M. Louis-Pierre Auger, ergothérapeute.

Suivra une période de questions du public, puis une brève intervention de Mme Junna Chif et son actrice-muse « La Bronze ».

Nous terminerons sur le dévoilement des résultats de la dictée et le tirage de nombreux et prestigieux prix de présence, dont plusieurs sont des créations d'artistes multidisciplinaires en situation de handicap. Nous tenons à mentionner que les résultats des élu.es ne seront pas diffusés, car ces résultats risqueraient de faire ombrage aux autres participant.es et nous ne cautionnerons pas une telle situation.

Vous avez peut-être cru que les personnes handicapées n'iraient pas aussi loin dans leur quête pour l'obtention des mêmes droits que toutes et tous les citoyen.nes. Pourtant, nous sommes des contribuables au même titre que celles et ceux sans limitations.

« Le RAPLIQ demande à être entendu et cette fois-ci, il le sera car nous avons décidé de ne plus accepter l'inacceptable » soulève Steven Laperrière, directeur général.

« Nous sommes des personnes à part entière, cultivées, très scolarisées ou autodidactes. Nous menons des vies semblables à celles de tout le monde. Nous ne sommes pas des êtres asexué.es » exprime Linda Gauthier, cofondatrice du RAPLIQ et consultante principale de l'organisme et nous vous invitons à venir profiter de cette journée avec tout ce beau monde, que ce soit uniquement en tant que journalistes ou participants.

Nous vous prions tout simplement et dans la mesure du possible de bien vouloir nous aviser de votre présence et à quel moment de la journée.

Les personnalités qui seront présentes :

- Mme Maxine Kelly-Richard, directrice Bureau du député de Camille-Laurin

Paul St-Pierre Plamondon

- Mme Virginie Journeau, déléguée par Mme Valérie Plante, Mairesse de Montréal

- Mme Martine Musau Muele, Présidente du Conseil de la Ville (Projet Montréal)

- M. Aref Salem, Leader de l'opposition officielle.

- Mme Stephanie Valenzuela, Porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'environnement, développement durable, diversité des genres et statut de la femme

- Mme Alba Zuniga-Ramos, Leader adjointe de l'opposition officielle

*** L'événement se tiendra au : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, (intersection René-Lévesque Est), salle 101 - Marcel-Pépin au RdC ***

À propos du RAPLIQ :

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

