/R E P R I S E -- Le Parc olympique accueille les Jardineries en mode hivernal, à partir du 18 janvier/

Disposant maintenant d'un café et d'une terrasse fermée, petits et grands pourront se réchauffer après s'être amusés dans les miniglissades ou sur le terrain de pétanque sur glace. Avec sa panoplie de jeux et d'activités gratuites pour tous, Les Jardineries deviennent le lieu par excellence pour célébrer les joies de la saison froide, les samedis et dimanches jusqu'à la mi-mars.