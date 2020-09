/R E P R I S E -- Le Musée de la civilisation et le programme AvantÂge de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal collaborent avec Janette Bertrand dans le cadre des projets Documentez la pandémie et Écrire sa vie!/

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - En marge de son appel à contribution populaire Documentez la pandémie, le Musée de la civilisation a accepté avec enthousiasme l'invitation de la journaliste et écrivaine Janette Bertrand et du programme AvantÂge de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), à conserver au sein de ses collections certains récits de vie issus de Écrire sa vie!.

On se souviendra que lors du confinement du printemps dernier, Mme Bertrand avait lancé l'invitation aux ainés à profiter de cette période particulière pour rédiger leurs mémoires. Déterminée à donner une solide structure à son initiative, Mme Bertrand s'est associée avec le programme AvantÂge de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CCSMTL, dont la mission est de « passer à l'action pour vieillir en santé », pour la réalisation de huit capsules vidéo encadrant les participants dans leur rédaction. Devant le nombre important de récits qui lui ont été transmis et, surtout, devant la richesse historique qu'ils contiennent, Mme Bertrand s'est tournée naturellement vers le Musée de la civilisation à Québec afin que certains d'entre eux soient conservés pour les générations futures.

« Le projet Écrire sa vie! a dépassé toutes mes espérances. Je voulais offrir une activité stimulante aux personnes âgées pendant le confinement, afin qu'ils profitent de cette pause imprévue pour écrire leurs mémoires. J'ai reçu plus de 500 autobiographies. J'avais entre les mains l'histoire du Québec, l'histoire de personnes de toutes les villes et régions du Québec. Contacter le Musée de la civilisation coulait de source, il faut conserver cette richesse précieuse de notre passé. »

-Janette Bertrand, journaliste et écrivaine

« Je suis à la fois ravie et très fière que le CCSMTL soit partie prenante à ce formidable projet. L'équipe du programme AvantÂge de l'IUGM a saisi au bond l'initiative de Mme Bertrand et a su la développer pour en faire un projet innovant et fédérateur pour les personnes âgées. Les capsules ont été visionnées près d'un quart de million de fois, signe de son grand succès. Nous saluons l'initiative du Musée de la civilisation d'avoir choisi Écrire sa vie! en tant que projet significatif de la pandémie au Québec. Ce projet constitue un legs culturel important aux générations futures et un précieux ajout à la mémoire collective. »

-Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

« D'emblée, nous avons été très sensibles à la proposition de Mme Bertrand car non seulement elle correspond parfaitement à l'une des missions du Musée de la civilisation qui est de faire connaître l'histoire du Québec, mais cette initiative permettra de l'enrichir et de la documenter davantage par des récits humains personnels, d'une génération qui a construit le Québec moderne. Ce projet donne une voix à nos personnes aînées qui sont particulièrement touchées par la situation pandémique que nous vivons actuellement. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Une sélection des récits se fera au cours des prochains mois selon les critères établis par le Musée de la civilisation, Janette Bertrand et le programme AvantÂge de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

À propos de Documentez la pandémie

Ce projet muséal a été initié par le Musée de la civilisation en mars dernier alors qu'il offrait au public Une heure au Musée, une nouvelle plateforme de contenus culturels à découvrir en ligne. Lancé à même cette plateforme, Documentez la pandémie se veut un appel aux citoyens visant à engager une véritable conversation sur leurs façons de faire face à la situation exceptionnelle et historique que vit la planète entière en ce moment et, ultimement, à nourrir la mémoire collective sur ce phénomène sans précédent.

Après avoir invité le public à partager des témoignages au cours des derniers mois, ce qui a permis d'en recueillir des centaines, le Musée de la civilisation lance aujourd'hui un appel aux objets marquants qui témoignent de la situation et de la façon dont nous la vivons. Plusieurs personnalités québécoises ont accepté de proposer des objets, le Musée invitant l'ensemble des citoyen(ne)s à faire de même.

Liens connexes :

Une heure au Musée

https://uneheureaumusee.ca/

Documentez la pandémie

https://uneheureaumusee.ca/documentez-la-pandemie/

Programme AvantÂge : Écrire sa vie!

http://centreavantage.ca/ecrire-sa-vie/

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

https://iugm.ca/fr

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/

SOURCE Musée de la civilisation

Renseignements: Relations de presse : Pour le Musée de la civilisation : Québec : Anne-Sophie Desmeules, 418 643-2158, poste 208, courriel : [email protected]; Agnès Dufour, 418 643-2158, poste 433, courriel : [email protected]; Montréal : Rosemonde Gingras, 514 458-8355, courriel : [email protected]; Pour l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal: Équipe relations média du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Tél. : 514 376-3748 (du lundi au vendredi, de 7 h @ 17 h), Tél. : 514 528-2477 (soirs et fins de semaine), Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.mcq.org