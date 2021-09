/R E P R I S E -- Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant l'intégration en emploi de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme/

QUÉBEC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, procédera à une annonce concernant l'intégration en emploi de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Pour l'occasion, le ministre Boulet sera accompagné de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.

Date : Vendredi 17 septembre 2021



Heure : 10 h 30



Lieu : Shawinigan

(Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)

La conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, à l'adresse https://www.facebook.com/JeanBouletCAQ.

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence doivent s'y inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Prenez note que, conformément aux recommandations de la Direction générale de la santé publique, des mesures d'hygiène et de distanciation physique seront requises. Il sera obligatoire de porter un masque médical, de garder un mètre de distance en tout temps entre chaque personne et de se laver les mains. De plus, les personnes qui seront présentes ne devront présenter aucun symptôme s'apparentant à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu de consignes d'isolement de la part de la Direction générale de la santé publique.

Preuve de vaccination contre la COVID-19 : Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes qui participeront à cette conférence de presse et devra être présenté à partir de l'application VaxiCode, en format papier ou en format PDF sur un appareil mobile. Il est à noter que, pour tous les formats de preuve de vaccination, une pièce d'identité avec photo sera demandée. Il est possible d'obtenir plus d'information sur le passeport vaccinal à l'adresse suivante : Québec.ca/passeportvaccinal.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et ministre responsable de la région, de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/