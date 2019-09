/R E P R I S E -- Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, présentera les priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019/

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse qui aura lieu le lundi 9 septembre, le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, rendra publique « Tenir ses promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019 ». Ce document présente les priorités des Premières Nations en vue des prochaines élections fédérales et vise à obtenir des engagements précis de la part de tous les partis.

DATE : Le lundi 9 septembre 2019



HEURE : 10 h, HE



LIEU : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

En 2015, le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, a publié « Éliminer l'écart : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2015 », qui a encadré le dialogue entourant les Premières Nations durant la campagne électorale et qui a contribué à établir l'agenda du nouveau gouvernement. « Tenir ses promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada en vue de l'élection fédérale de 2019 » vise à avoir le même impact. Le document présentera que les Premières Nations et l'APN mettent l'accent sur la défense de leurs intérêts lors de la campagne, et pendant la prochaine session parlementaire. Le Chef national soulignera qu'il est important que les priorités des Premières Nations soient traitées comme des priorités du Canada. Il traitera également de l'importance des électeurs des Premières Nations dans les prochaines élections.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

