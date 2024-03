/R E P R I S E -- LA SACR, 25 ANS DÉJÀ... ! Lancement - Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR)/

Sans mémoire ni reconnaissance nous ne pouvons combattre le racisme

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La SACR ne pouvait pas passer le cap du quart de siècle sans remonter le fil des luttes contre le racisme et sans apporter son soutien à la mise en place de solutions déterminées par et pour les peuples autochtones. Il a donc été convenu avec le Chef Ghislain Picard que la thématique de cette édition serait : Regard historique sur le racisme au Québec : le rapprochement entre les Québécois.es de toutes origines et les nations autochtones.

Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) (Groupe CNW/Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR))

Le lancement de cette 25° édition de la SACR aura lieu le jeudi 21 mars 2024 à l'Hôtel de Ville de Montréal (155, Notre-Dame Est, Montréal) de 13 h à 14 h 30, en présence de :

Mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante

Grand Chef, M. Ghislain Picard

Ministre Christopher Skeete (par vidéo)

Le Centre international de documentation et d'information haïtienne et afrocanadienne (CIDIHCA), dans le cadre de la SACR, coordonne plusieurs actions et activités, organisées par un grand nombre d'organismes d'un peu partout au Québec. Il s'agit notamment d'expositions, tables rondes, conférences, ateliers, débats, rencontres interculturelles, activités artistiques. Le public peut consulter ces activités sur le site internet de la SACR www.sacr.ca

La clôture de la SACR 2024 aura lieu le mardi 2 avril : nous en annoncerons plus tard les détails.

La SACR ne saurait exister sans la participation financière des gouvernements du Canada (PCH) et du Québec ainsi que de la Ville de Montréal, de la CSN et du CIDIHCA.

« La Semaine d'actions contre le racisme est une semaine d'activités de sensibilisation, de réflexion et d'échanges sur l'importance des rapprochements et des contacts interculturels et des valeurs démocratiques de notre société. Je suis sensible à la thématique de cette année qui traduit bien les défis rencontrés par les nouveaux arrivants de toutes origines ainsi que les Premières Nations. J'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront dans l'ensemble de nos régions. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

SOURCE Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR)

Renseignements: Personnes ressources: Samira Laouni, coordonnatrice SACR, [email protected], (514) 961-6859; Frantz Voltaire, président SACR, [email protected], (514) 627-5956