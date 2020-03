/R E P R I S E -- Journée spéciale COVID-19 - La gestion des RH à l'ère de la pandémie : un important soutien RH en direct pour aider les organisations à gérer la crise/

MONTRÉAL, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - Compte tenu de l'évolution rapide de la crise sanitaire causée par COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer au maximum la continuité de ses activités, tout en garantissant au mieux la sécurité de son personnel, l'information communiquée à ses membres et la protection du public.

« Il était important que l'Ordre se mobilise pour aider ses professionnels agréés et les entreprises qui sont au cœur de cette tourmente à gérer leurs ressources humaines », affirme Manon Poirier. « Plus que jamais en cette période inédite, l'information, la communication et la sensibilisation n'ont eu valeur aussi éminente ».

Alors que la crise COVID-19 continuait de s'installer à l'échelle mondiale et régionale, et conformément aux directives gouvernementales, l'Ordre a fermé ses locaux depuis le 13 mars. Toute l'équipe a basculé en télétravail et toutes nos activités, événements, formations nécessitant une présence physique ont été annulés ou suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Une cellule de gestion de crise a été activée afin de monitorer la situation, d'anticiper son évolution et des mesures ont été prises immédiatement. Ainsi et dans le respect des consignes et des règles de confinement, et en solidarité totale avec les membres et les entreprises, l'Ordre a été amené à innover pour répondre aux besoins concrets qu'une telle situation pouvait provoquer.

Un événement entièrement en ligne pour gérer ses RH en temps de crise

Dans cette foulée, l'Ordre présentera le vendredi 20 mars un grand événement en ligne de 8 h 15 à 15 h pour les professionnels en ressources humaines, les gestionnaires et dirigeants d'entreprise. Déjà plus de 5 000 personnes sont inscrites à l'événement.

Ce sera l'occasion d'assister à des conférences avec des experts chevronnés dans le domaine du droit du travail, de la psychologie et de la gestion de la crise. L'objectif étant d'outiller les organisations sur les aspects juridiques inhérents à la propagation du coronavirus, sur la gestion à distance des employés, la gestion de la crise, mais également la gestion du stress et l'anxiété des travailleurs face à cette situation. « Les employeurs ont intérêt à être proactifs et mobilisés pour maintenir la santé et l'intégrité physique de leurs employés, mais également pour limiter les impacts psychologiques liés à la panique, à l'anxiété qu'une telle crise peut engendrer » affirme Manon Poirier. Pour les détails, visitez https://crha.li/journéecovid19.

Un guide pratique mis à jour en continu

Par ailleurs, un guide pratique Pandémie de COVID-19 - Informations et recommandations de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés à l'intention des employeurs et des employés- a été immédiatement rédigé. Expliquant l'ampleur de cette crise, ce document fournit des conseils et des informations pratiques, aptes à juguler la crise et limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer la continuité du service. Cet outil de référence téléchargé plus de 50 000 fois depuis sa mise en ligne est mis à jour en continu. Le document est téléchargeable à cette adresse : https//crha.li/covid-19

Une section web pour du contenu pratique

Compte tenu de la situation actuelle, une section d'information pour les membres et les entreprises a également été ajoutée sur le site de l'Ordre avec des liens vers des sites officiels d'information et vers des foires aux questions en relation avec le coronavirus. Nous vous invitons à la consulter pour obtenir l'information officielle, à cette adresse https://ordrecrha.org/covid-19

Les entreprises québécoises, les PME en première ligne, ont un grand rôle à jouer dans le cadre de cette pandémie, qui va au-delà de l'enjeu sanitaire pour incarner un défi financier majeur pouvant miner leur croissance. « Les PME sont certes les plus vulnérables devant cette crise, mais pour passer cette période creuse, il faut agir de façon responsable et faire preuve de solidarité humaine à l'égard de l'ensemble des employés. Plus que jamais, la responsabilité humaine de nos crises collectives doit demeurer au cœur de nos actions et de nos engagements » exhorte Manon Poirier.

Soyons responsables et restons solidaires!

