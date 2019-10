/R E P R I S E -- Invitation médias - Visite de chantier : le REM prend forme sur la Rive-Sud/

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe du bureau de projet REM et NouvLR, consortium responsable de la conception et de la construction du REM, vous convient à sa seconde visite de chantier qui aura lieu sur la Rive-Sud. Cette visite sera l'occasion de constater l'avancement important des travaux de ce secteur et de voir la structure du centre d'entretien et d'opérations, ainsi que de la future station terminale Rive-Sud. Cette visite sera précédée d'un breffage technique.

Date : 24 octobre 2019 Heure : 8h15 Adresse : Hôtel Alt du Quartier DIX30 ,salle Rouge

6500, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4Y 0B6

Déroulement sommaire :

8h15 : Arrivée des médias

8h45 : Breffage technique (sans caméra)

10h10 : Déplacement en autobus nolisé vers le chantier et breffage santé-sécurité

10h30 : Visite du chantier et entrevues individuelles avec Jean-Vincent Lacroix et Xavier De Nettancourt

et Xavier De Nettancourt 11h15 : Départ de l'autobus et fin de l'activité

L'utilisation d'équipements de protection individuelle est obligatoire. Nous fournirons l'équipement de protection individuel sur place (casque, dossard, gants et lunettes), sauf les bottes. Vous devez obligatoirement porter des bottes de sécurité couvrant la cheville pour faire la visite. Le port du jeans ou du pantalon est obligatoire; pas de pantalon de style capri, de shorts, de jupe ou de robe. Aucun sac à main, grosses boucles d'oreilles, pendentifs ou long foulard ne sont permis.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

