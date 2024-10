/R E P R I S E -- INVITATION - Journée de sensibilisation aux comportements sécuritaires à adopter sur la route/

SAGUENAY, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ) invitent la population à une journée de sensibilisation aux comportements sécuritaires à adopter sur la route. Celle-ci se tiendra le jeudi 3 octobre au Centre de services de Saguenay. Les personnes présentes pourront participer à plusieurs activités, notamment à une démonstration des angles morts autour des véhicules lourds, animée par CRQ. Elles pourront aussi faire l'essai de lunettes de réalité virtuelle.

Des contrôleurs routiers seront également sur place pour répondre aux questions des conducteurs, des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. Le service des incendies de Saguenay fera également une démonstration des pinces de désincarcération à 9h.

Plusieurs partenaires et collaborateurs seront aussi sur les lieux, dont le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Sûreté du Québec, le Service de police de Saguenay, le Service de sécurité incendie de Saguenay, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec et le Centre de services scolaire de Jonquière.

L'agent Frédéric Côté, de CRQ, sera présent pour répondre aux demandes d'entrevues.

Date : Jeudi 3 octobre 2024

Heure : 9 h à 16 h

Lieu : Société de l'assurance automobile du Québec

Centre de services de Saguenay

2671, boulevard Mellon

Saguenay (Québec) G7T 0J5

CRQ est une agence d'application de la loi, rattachée à la SAAQ. Elle a pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

Par leurs actions, les contrôleurs routiers améliorent la sécurité des usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Jonathan Beauvais, lieutenant, Coordonnateur provincial aux communications, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Cellulaire : 418 997-7633, Sans frais : 1 866 238-4541; Source : Relationnistes auprès des médias, Société de l'assurance automobile du Québec, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]