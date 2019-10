/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Soutien à l'économie - Le ministre Lamontagne annoncera plusieurs actions concrètes pour l'economie des Îles-de-la-Madeleine/

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, convie les représentants des médias à l'annonce d'une entente sur l'acquisition et l'installation de la grue-portique et dévoilera plusieurs aides financières dans la région des Îles-de-la-Madeleine. La ministre déléguée au Développement économique régional et responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, et le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, seront présents pour l'occasion.

Cette activité aura lieu :

Date : le jeudi 17 octobre 2019



Heure : 10 h Annonce du ministre



Lieu : À l'avant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 101-125, chemin du Parc, édifice Réjean-Richard,

Cap-aux-meules (G4T 1B3)





En cas d'intempéries :

Terminal de croisières des Îles-de-la-Madeleine

240, chemin du Quai

Cap-aux-Meules (G4T 1J4)

Merci de confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations de presse, au 418 380-2100, poste 3512, ou à l'adresse relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525, Cell. : 418 456-1461