/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Révolutionner la gestion des talents grâce à la technologie : la vision de Pape Wade/

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au troisième événement de sa série « Visionnaires techno Bell ». Nous aurons le plaisir d'accueillir Pape Wade, cofondateur et PDG d'Airudi.

M. Wade est un entrepreneur reconnu dans l'écosystème canadien. Il porte une vision avant-gardiste de l'utilisation des technologies et de l'intelligence artificielle pour transformer les processus de gestion des ressources humaines et améliorer la productivité des entreprises.

M. Wade abordera également l'importance de promouvoir la diversité et l'inclusion dans les domaines de la technologie et de l'entrepreneuriat en général.

Date : Mardi 18 juin 2024



Lieu : Maison Alcan

1188, rue Sherbrooke Ouest

Montréal, Québec

H3A 1H6



Heure : De 18 h à 19 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias,

à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la série Visionnaires techno Bell

La série Visionnaires techno Bell est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle reçoit des personnalités de marque ayant une expertise dans un créneau technologique de pointe qui transforme la société.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Tél. : 514 669-6768, [email protected]