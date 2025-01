/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Résultats de la collaboration entre exo et Letenda dans le cadre d'un projet sur l'électrification/

MONTRÉAL, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle il sera question d'électrification des transports collectifs. L'événement se tiendra en présence du député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, du maire de Saint-Eustache et préfet de la MRC de Deux-Montagnes, M. Pierre Charron, du co-fondateur de Letenda, M. Jonathan Beaulieu, du propriétaire Robert Paquette Autobus et fils, M. Martin Paquette et du directeur exécutif - Exploitation d'exo, M. Marc Rousseau.

Les participants pourront faire l'essai du midibus électrique Letenda après la conférence de presse qui aura lieu au garage de Robert Paquette Autobus.

DATE : Lundi 13 janvier 2025



HEURE : 11 h 00 : conférence de presse 11 h 30 : essai du midibus électrique 12 h 00 : fin de l'événement



LIEU : Garage Robert Paquette Autobus

639 rue Dubois, Saint-Eustache J7P 3W1

Veuillez confirmer votre participation auprès de Andréanne Gagnon, conseillère - relations médias exo à l'adresse [email protected]

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Informations aux médias : Moïse Alex Docteur, Andréanne Gagnon, Relations médias exo, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]