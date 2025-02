/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Rendez-vous Relations du travail : un événement incontournable sur les enjeux du monde du travail/

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés invite les représentantes et représentants des médias à assister à son Rendez-vous Relations du travail, qui se tiendra en ligne les mercredis 12 et 19 février prochains.

Dans un contexte marqué par l'incertitude, cet événement rassemblera des gens de renom ainsi que des professionnelles et professionnels RH pour explorer les défis actuels du monde du travail et proposer des pistes de réflexion.

Au programme

Répercussions des incertitudes économiques et politiques sur le monde du travail : panel animé par Valérie Beaudoin avec Jean-Michel Cousineau (École de relations industrielles de l'Université de Montréal), Alexandre Gagnon (FCCQ), Martine Hébert (TACT) et Caroline Senneville (CSN)

Revue législative et de la jurisprudence en droit du travail de 2024

La santé psychologique au travail, moteur de transformation

Travailleurs étrangers : le dialogue, un élément crucial pour faciliter l'embauche et la rétention

La surveillance électronique dans tous ses états : constats et pistes de réflexion

Et plus encore!

En bref

Quoi : Rendez-vous Relations du travail

Quand : les mercredis 12 et 19 février, de 8 h 15 à 12 h 25

Où : en ligne

Plus d'informations : https://evenements.ordrecrha.org/relationstravail/

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Les médias qui souhaitent y participer peuvent s'inscrire en contactant : Patrick Leblanc, Conseiller en affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, [email protected]