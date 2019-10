/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Projet de loi no 40 : une dévalorisation injustifiable de la profession enseignante/

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À quelques jours du début de la commission parlementaire portant sur le projet de loi no 40, les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse donné par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) ce jeudi matin, le 31 octobre 2019, à 9 h, à la salle Abraham‑Martin de l'Hôtel Château Laurier de Québec. Le point de presse portera sur les effets négatifs du projet de loi no 40 sur les enseignantes et enseignants et sur l'ingérence dans la profession enseignante.

Ce point de presse se fera en présence des 34 présidentes et présidents des syndicats affiliés à la FSE-CSQ, de même qu'en présence des députées de l'opposition Jennifer Maccarone (PLQ) et Christine Labrie (QS).

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la FSE-CSQ et de l'APEQ-QPAT sur le projet de loi no 40 et ses effets sur les enseignantes et enseignants

Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Heidi Yetman, présidente de l'APEQ-QPAT

34 présidences de syndicats affiliés

Quand : Le jeudi 31 octobre 2019, à 9 h

Où : Salle Abraham-Martin de l'Hôtel Château Laurier, 1220, Place George-V Ouest, Québec

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant près de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ‑QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, elles représentent 73 000 enseignantes et enseignants.

