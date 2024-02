/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Pour une nouvelle culture philanthropique au Québec Conférence de Daniel Jutras/

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un déjeuner-causerie avec Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal.

Dès qu'il est question de philanthropie au Québec, on entend souvent dire que la culture du don est moins enracinée ici que partout ailleurs en Amérique. Pourtant, la philanthropie a considérablement évolué ces dernières années, et il est temps d'actualiser notre perception.

Cet événement offre l'occasion aux participants de plonger au cœur d'une réflexion pertinente sur le paysage philanthropique québécois, soulignant du même coup l'importance de soutenir financièrement nos établissements d'enseignement pour façonner une société plus résiliente et plus innovante.

Après sa conférence, M. Jutras participera à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Jeudi 1er février 2024



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, QC H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre

présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller,

Communications et Relations médias, à [email protected] ou par

téléphone au 514 669-6768.





