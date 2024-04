/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Plan de vol 2028 : pour un YUL plus accessible et plus connecté Conférence d'Yves Beauchamp/

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Yves Beauchamp, président-directeur général d'Aéroports de Montréal.

Lors de cette conférence, M. Beauchamp présentera sa vision des investissements stratégiques nécessaires dans les prochaines années afin de rendre l'aéroport de Montréal plus accessible et plus connecté. Il abordera également les enjeux et les défis auxquels ADM est confronté, ainsi que les occasions que le développement de l'aéroport représente pour la région métropolitaine de Montréal.

Date : Lieu : Jeudi 4 avril 2024 Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 7 h 30 à 9 h 30 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

