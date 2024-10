MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une cérémonie soulignant la mise en service du poste des Irlandais d'Hydro-Québec ainsi que la cession d'une partie de son terrain située au sud du poste à la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal. Cette cérémonie se tiendra le jeudi 10 octobre 2024, à compter de 15 h 00.

Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec, Benoit Dorais, maire d'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et Fergus Keyes, directeur de la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal prononceront une allocution et répondront aux questions des médias.

Date : Le jeudi 10 octobre 2024



Heure : 15 h 00 : Arrivée des invités et des médias

15 h 25 : Début des allocutions Lieu : Terrain du poste Viger, à l'angle des rues Bridge et Des Irlandais. Les journalistes doivent s'inscrire pour recevoir l'adresse exacte.





IMPORTANT :

Veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe Relations avec les médias d'Hydro-Québec, au 514 289-5005.

