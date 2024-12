/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre de la Sécurité publique concernant la sécurité des frontières/

QUÉBEC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants et représentantes des médias sont invité(e)s à une mêlée de presse du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, à la suite de sa rencontre avec les partenaires fédéraux et américains concernant la sécurité des frontières.

AIDE-MÉMOIRE

Les journalistes qui souhaitent participer à la mêlée de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse suivante d'ici le mardi 3 décembre 9 h : [email protected]. Seuls les représentants des médias qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

Date : Le 3 décembre 2024 Heure : 12 h 15

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Information : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]