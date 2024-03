/R E P R I S E --Invitation aux médias : Lutte.Le Québec dans l'arène au MCQ avec Ex Machina et Robert Lepage/

Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, est heureux de vous convier aux activités inaugurales de l'exposition

Lutte. Le Québec dans l'arène

Le mardi 19 mars 2024 au Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation, la compagnie de création Ex Machina et son directeur artistique Robert Lepage, présentent Lutte. Le Québec dans l'arène, une exposition où art théâtral et muséologie s'imbriquent pour mettre en scène la lutte, ses personnages et son évolution au Québec, comme on ne l'a jamais vu ! Thématique rarement abordée dans l'histoire de la muséologie au Québec, elle est ici mise à l'avant-scène dans une scénographie fidèle aux approches et à l'audace d'Ex Machina, de Robert Lepage et du Musée de la civilisation, à la façon d'un théâtre d'images et d'effets d'optique, doublé d'une fresque historique, sociale et culturelle.

Lutte.Le Québec dans l’arène au MCQ avec Ex Machina et Robert Lepage (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

En compagnie de nombreuses personnes ayant collaboré à la création de cette exposition, d'invités spéciaux et du grand public, trois activités marqueront cette inauguration :

Visite de presse commentée à 10 h 30

en présence de Robert Lepage et de plusieurs collaborateurs et collaboratrices au projet

Table ronde devant public sur invitation animée par Tanya Beaumont à 17 h

avec la participation de Robert Lepage et Steve Blanchet d'Ex Machina, Pat Laprade, animateur et historien de la lutte et Loue O'Farrell

« La Championne », championne Junior Heavyweight de la NSPW

Soirée de lancement dès 18 h. Au programme :

Cocktail VIP sur invitation à 18 h en compagnie de nombreuses personnalités de la lutte d'hier et aujourd'hui avec DJ Millimetrik à

l'ambiance musicale

Ouverture des portes au grand public à 18 h 30

Ouverture officielle de l'exposition et Gala de lutte de la NSPW animé par Pat Laprade dès 19h00

