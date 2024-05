/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Les pratiques inspirantes en innovation sociale au coeur du Grand RDV 2024/

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont invité•es à assister au Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024, qui aura lieu le 29 mai prochain au Collège Champlain à Saint-Lambert (Rive sud de Montréal). Il s'agit du seul événement d'envergure au Québec qui réunit annuellement l'ensemble de cet écosystème permettant d'échanger à grande échelle sur l'innovation sociale et ses bénéfices pour la société.

Cette année, il aura lieu sous le thème Les sentiers de l'innovation sociale, de la théorie à la pratique, avec des invité•es comme :

Luc Sirois , Innovateur en chef du Québec

, Innovateur en chef du Québec Juan-Luis Klein , professeur titulaire au Département de géographie de l'UQAM et spécialiste de l'approche territoriale du développement socio-économique et de l'innovation sociale

, professeur titulaire au Département de géographie de l'UQAM et spécialiste de l'approche territoriale du développement socio-économique et de l'innovation sociale Et plus de 15 animateurs et animatrices qui viendront présenter et échanger sur des initiatives et des pratiques novatrices de partout au Québec

Consultez le programme détaillé ici.

Les journalistes pourront participer à l ' ensemble des conférences et activités. Les demandes d ' entrevue pourront ê tre adressée s directement sur place aux personnes concernées ou à leur équipe.

QUOI: Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024

QUAND: Mercredi 29 mai, accueil à 8h15, début des activités à 9h

OÙ: Collège Champlain, 900 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P2

Les partenaires

Le Grand RDV est organisé par le Réseau québécois de l'innovation sociale (RQIS) en collaboration avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et la Fondation Lucie et André Chagnon, et avec la participation financière du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

À propos du RQIS

Le RQIS est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. https://www.rqis.org/

SOURCE Réseau québécois en innovation sociale - RQIS

Renseignements: Contact média : Camilla Sironi, 514-445-8312, [email protected]