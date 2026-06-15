/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le RCLALQ dévoile une étude sur les reprises de logement et exige la reconduction du moratoire sur les évictions et son étendue aux reprises de logement/

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) vous invite à assister à une conférence de presse lors de laquelle il présentera une nouvelle étude sur les reprises de logement devant le Tribunal administratif du logement (TAL) et déposera un plaidoyer appelant la ministre de l'Habitation Karine Boivin Roy à étendre le moratoire sur les évictions aux reprises de logement.

Date : Lundi 15 juin 2026 Heure : 10 h Lieu : Comité social Centre-Sud, 1710 rue Beaudry, Montréal, salle 2.7

Intervenant•es :

Renaud Goyer et Gabrielle Prince-Guérard, chercheur•ses : présentation de l'étude Le privilège de la propriété : un portrait quantitatif des reprises de logement par le Tribunal administratif du logement 2019-2021-2023 ;

; Simon Larochelle, locataire et cinéaste : témoignage ;

Jean-Christophe Bureau, organisateur communautaire : présentation du plaidoyer du RCLALQ.

À partir de 10 h 45, les intervenant•es seront disponibles pour répondre aux questions et réaliser des entrevues.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements et demandes d'entrevue : Eloïse Bolduc, organisatrice communautaire : (514) 781-2220