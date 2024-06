/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Québec remet les prix Pour un Québec sans racisme/

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, invite les représentantes et représentants des médias à la cérémonie de remise des prix Pour un Québec sans racisme. Il sera accompagné par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière. Des médailles seront décernées dans trois catégories distinctes, soit les personnes, les organismes et les organisations publiques.

Cet événement aura lieu :

Date : Le 6 juin 2024 Heure : 18 h Lieu : Agora

Hôtel du Parlement de Québec

Québec

Accréditation obligatoire

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939, [email protected]