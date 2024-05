/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La fierté de vieillir : événement sur le vieillissement actif au Québec/

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un événement au cours duquel la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, fera le point sur le vieillissement actif au Québec et procédera au lancement du plan d'action gouvernemental 2024-2029 : La fierté de vieillir. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de plusieurs ministres et élus tout au long de la journée. Des entrevues seront possibles sur place.

DATE : le 31 mai 2024



HEURE : dès 8 h 30



LIEU : Québec

Aperçu de la programmation

PANEL - INTERGÉNÉRATIONNEL ET ÂGISME

Mme Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et députée d'Iberville

M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Mme Nicole Bolduc-DuBois, présidente de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec

Mme France Remete, membre du conseil citoyen Réseau Résilience Aîné-es Montréal

PANEL - SOUTIEN À DOMICILE

Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Mme Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Mme Anne-Sophie Schadler, directrice générale de NOVA Soins à domicile

Mme Laurence De Villiers, directrice générale de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

Mme Isabelle Portelance, directrice du soutien à domicile et de la réadaptation des programmes Soutien à l'autonomie des personnes âgées et déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

PANEL - APPORT DU MILIEU MUNICIPAL SUR LE VIEILLISSEMENT

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

M. Benoit Lauzon, maire de Thurso et président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire - responsable du dossier du vieillissement de la population et de ses impacts sur les municipalités, Union des municipalités du Québec

M. Antoine Tardif, maire de Victoriaville et premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités

PANEL - GÉRIATRIE SOCIALE

Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Dr Stéphane Lemire, gériatre et président de la Fondation AGES

M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

PANEL - LES AÎNÉS ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Mme Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet soins palliatifs et députée de Roberval

PANEL - SANTÉ ET PRÉVENTION

Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint - prévention, promotion, planification et protection en santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux

Dr François Marquis, chef du service des soins intensifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Monsieur Yannick Gagnon, adjoint parlementaire ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et député de Jonquière

ALLOCUTIONS

Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Christian Dubé, ministre de la Santé

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable

PANEL - HABITATION

Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

M. Luc Maurice, propriétaire de résidences privées pour aînés et investigateur au Projet Mission Unitaînés

M. François Tremblay, directeur général à La Traversée

PANEL - APPORT DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Mme Karine Robinette, directrice générale au Regroupement des popotes roulantes du Québec

M. Michel-Alexandre Cauchon, directeur général à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec

PANEL - PROCHES AIDANTS

Mme Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés (volet proches aidants) et députée de Soulanges

Mme Sophie Morin, directrice générale au Baluchon

Mme Chloé Sainte-Marie, fondatrice et porte-parole à la Fondation Maison Gilles-Carle

