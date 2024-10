MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Les infrastructures, véritables piliers de notre société, sont mises à rude épreuve par les changements climatiques, que ce soit en raison des phénomènes météorologiques extrêmes, de la montée des eaux, de la fonte du pergélisol ou de la fréquence des canicules. Pour bâtir un avenir résilient, l'Institut AdapT de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) vous invitent à une journée exceptionnelle de discussions et d'ateliers afin d'imaginer ensemble des solutions novatrices et durables à cet enjeu de société.

QUOI: Journée de discussions et d'ateliers sur l'enjeu de résilience des infrastructures face aux changements climatiques. L'événement se veut un appel à l'action. Il permettra d'identifier les pistes de recherche les plus prometteuses, de mobiliser les acteurs du milieu (chercheurs, élus, les industriels, etc.) et de créer des maillages.

Les échanges de la journée porteront sur trois axes :

L'identification des défis auxquels sont confrontées les municipalités en matière d'adaptation de leurs infrastructures, La présentation des solutions existantes, des initiatives en cours et les avancées de la recherche, et enfin, L'incubation de nouveaux projets de recherche collaboratifs entre différents partenaires. QUAND: Jeudi le 3 octobre, de 8h00 à 16h30 ET

OÙ: École de technologie supérieure

1220, rue Notre-Dame Ouest

Salon des diplômés (E-2023)



QUI: Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Éric Bosco, directeur général d'Adapt

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Isabelle Perreault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun et membre du Comité

exécutif et responsable de la transition écologique et de l'environnement,

Ville de Montréal

Les infrastructures vieillissantes, les coûts d'entretien en constante augmentation et les événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents mettent en évidence l'urgence d'agir. Pour faire face à ces défis, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et l'Institut AdapT ont décidé de mettre en commun leurs expertises, de mobiliser les connaissances et de mettre en œuvre des solutions concrètes afin de rendre les infrastructures municipales plus résilientes. Ce partenariat est essentiel pour élargir notre portée et amplifier notre impact.

