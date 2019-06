/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration de deux expositions au Musée de la civilisation/

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier à une visite de presse pour souligner l'inauguration de deux nouvelles expositions

Le mercredi 19 juin 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

Jean-Claude Poitras - mode et inspirations

Dès son enfance, Jean-Claude Poitras est interpellé par les textures, le mouvement des tissus, leur nature et leur couleur. Cette attirance tactile et visuelle envers la matière s'est érigée en fil conducteur de sa vie professionnelle. Dans l'exposition Jean-Claude Poitras - mode et inspirations, les visiteurs pourront découvrir les sources d'inspiration et le travail créatif de celui qui a marqué l'univers du prêt-à-porter au Québec et ailleurs au Canada, au cours d'une carrière prolifique s'étendant des années 1970 aux années 2000. Campée dans une ambiance épurée, la présentation des collections se décline selon les trois grandes sources d'inspiration de Poitras : la famille et la religion, les muses et le cinéma ainsi que les voyages.

L'exposition Jean-Claude Poitras - mode et inspirations est une réalisation conjointe du Musée de la civilisation et du Musée McCord. Elle est présentée au Musée de la civilisation du 20 juin au 15 septembre 2019, avec la collaboration du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel, puis au Musée McCord à Montréal du 24 octobre 2019 au 26 avril 2020.

Coquilles de soi. Photographies de Libby Oliver

Présentant l'œuvre photographique de l'artiste Libby Oliver, Coquilles de soi met en scène des personnes aux profils diversifiés revêtues de toutes leurs possessions vestimentaires. L'individu devient une forme textile indiscernable à mesure que l'artiste sculpte ses vêtements comme une coquille autour de lui. La question de l'identité à travers les marqueurs sociaux et culturels des personnes est notamment au cœur de la démarche de Libby Oliver. L'exposition propose la reproduction de 15 photographies de sa série existante et la création de 5 nouvelles photographies, dont une pour laquelle le créateur Jean-Claude Poitras a servi de modèle.

