/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Importante annonce concernant deux projets de logements sociaux et abordables à Québec/

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Desjardins et la Ville de Québec invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en matière d'habitation.

L'activité se déroulera le 13 novembre en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Beauport-Limoilou, M. Steeve Lavoie, du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du maire de Québec, M. Bruno Marchand, du président et chef de la direction au Mouvement Desjardins, M. Denis Dubois, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 13 novembre, midi.

DATE : 13 novembre 2025 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]